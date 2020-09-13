Эрлинг Холанд — о возможном выступлении за сборную Англии: я норвежец и горжусь этим

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что не задумывался о выступлении за национальную команду Англии.



«Да, я родился в Лидсе, но не задумывался о выступлении за сборную Англии. Мы переехали в Норвегию, когда мне было четыре года, поэтому я так много об этом не думал. Я норвежец и горжусь этим», — приводит слова Холанда SoccerBible.



Холанд выступает за основную сборную Норвегии с 2019 года. 4 сентября 20-летний форвард забил первый гол за национальную команду Норвегии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (1:2). Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. В прошлом сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.