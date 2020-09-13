Конте не рассчитывает на Эриксена, но у «Интера» нет предложений о покупке хавбека
Главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на полузащитника команды Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato.
По информации источника, датский хавбек не впечатлил наставника игрой: слишком ленив и не склонен к работе без мяча. Руководство «Интера» готово продать Эриксена, однако у клуба в данный момент нет конкретных предложений о покупке.
Сообщалось, что «Зенит» интересуется полузащитником, однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.
По информации итальянских СМИ, Конте хотел бы приобрести хавбека «Челси» Н'Голо Канте, ради этого он готов пожертвовать не только Эриксеном, но и Марсело Брозовичем. К команде в ближайшее время должен присоединиться Артуро Видаль.
Источник: Артуро Видаль пройдёт медосмотр в «Интере» 14 сентября
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