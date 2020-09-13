Ханс-Дитер Флик: футболисты «Баварии» хотят повторить успех прошлого сезона

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выразил мнение, что у мюнхенской команды не возникнет проблем с мотивацией в предстоящем сезоне.



«Не думаю, что у команды возникнут проблемы с мотивацией после требла, потому что знаю её характер. Футболисты, которые играют за „Баварию“, хотят повторить успех», — приводит слова Флика твиттер-аккаунт Bayern & Germany.



Напомним, в сезоне-2019/2020 «Бавария» сделала требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Германии и национальный Кубок. Это достижение удалось «Баварии» во второй раз в истории. Предыдущий раз мюнхенцы сделали требл в сезоне-2012/2013. «Бавария» стала вторым клубом, который сделал два требла. Ранее подобное удавалось «Барселоне» (сезоны-2008/2009 и 2014/2015).

«Бавария» выиграла все свои матчи в этом сезоне Лиги чемпионов