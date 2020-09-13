Самая красивая футболистка мира заключила контракт с «Тоттенхэмом»

Футболистка сборной США Алекс Морган перешла в женскую команду «Тоттенхэм Хотспур», сообщается на официальном сайте английского клуба.



«Мы рады сообщить, что достигли договоренности о подписании контракта с двукратной победительницей чемпионата мира по футболу среди женщин Алекс Морган. Нападающая сборной США присоединится к нам в сезоне-2020/2021 и будет носить футболку под номером 13», — говорится в сообщении.

Фото: Официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур»

Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство в составе американской команды она выигрывала в 2015 и 2019 годах. За сборную США сыграла 169 матчей и забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» — победительница Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Выступала за американские «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен», «Портланд Торнс» и «Орландо Прайд».

Алекс стала первой женщиной, попавшей на обложку футбольного симулятора FIFA. Также она была неоднократно признана самой красивой футболисткой мира по версиям различных изданий.