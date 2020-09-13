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Самая красивая футболистка мира заключила контракт с «Тоттенхэмом»

Самая красивая футболистка мира заключила контракт с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

Футболистка сборной США Алекс Морган перешла в женскую команду «Тоттенхэм Хотспур», сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Мы рады сообщить, что достигли договоренности о подписании контракта с двукратной победительницей чемпионата мира по футболу среди женщин Алекс Морган. Нападающая сборной США присоединится к нам в сезоне-2020/2021 и будет носить футболку под номером 13», — говорится в сообщении.

Фото: Официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур»

Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство в составе американской команды она выигрывала в 2015 и 2019 годах. За сборную США сыграла 169 матчей и забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» — победительница Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Выступала за американские «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен», «Портланд Торнс» и «Орландо Прайд».

Алекс стала первой женщиной, попавшей на обложку футбольного симулятора FIFA. Также она была неоднократно признана самой красивой футболисткой мира по версиям различных изданий.

Футболистка сборной США Алекс Морган впервые стала мамой
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