Шарль Каборе: у «Динамо» будет очень тяжёлый матч с «Рубином»

Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России с «Рубином».



«С «Рубином» всегда тяжело играть. Там много молодых и интересных игроков. Очень хорошая команда, с новым тренером, который многого добился в России. Думаю, будет очень тяжёлый матч. Но мы сделаем всё, чтобы выиграть. Мы играем дома, у нас тоже хорошая команда.



Да, после матчей сборных всегда сложнее играть. Игроки сборных не тренировались вместе с командой, были заняты перелётами и матчами. Но у нас отличный коллектив, тренерский штаб, который умеет такие моменты сглаживать, и хорошая сыгранность. Уверен, мы быстро перестроимся к возобновлению чемпионата и для нас этот фактор не станет проблемой», — приводит слова Каборе официальный сайт «Динамо».

Матч 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.