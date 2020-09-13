Шарль Каборе: у «Динамо» будет очень тяжёлый матч с «Рубином»

Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России с «Рубином».
«С «Рубином» всегда тяжело играть. Там много молодых и интересных игроков. Очень хорошая команда, с новым тренером, который многого добился в России. Думаю, будет очень тяжёлый матч. Но мы сделаем всё, чтобы выиграть. Мы играем дома, у нас тоже хорошая команда.
Да, после матчей сборных всегда сложнее играть. Игроки сборных не тренировались вместе с командой, были заняты перелётами и матчами. Но у нас отличный коллектив, тренерский штаб, который умеет такие моменты сглаживать, и хорошая сыгранность. Уверен, мы быстро перестроимся к возобновлению чемпионата и для нас этот фактор не станет проблемой», — приводит слова Каборе официальный сайт «Динамо».
Матч 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.
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