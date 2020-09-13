Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шарль Каборе: у «Динамо» будет очень тяжёлый матч с «Рубином»

Шарль Каборе: у «Динамо» будет очень тяжёлый матч с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России с «Рубином».

«С «Рубином» всегда тяжело играть. Там много молодых и интересных игроков. Очень хорошая команда, с новым тренером, который многого добился в России. Думаю, будет очень тяжёлый матч. Но мы сделаем всё, чтобы выиграть. Мы играем дома, у нас тоже хорошая команда.

Да, после матчей сборных всегда сложнее играть. Игроки сборных не тренировались вместе с командой, были заняты перелётами и матчами. Но у нас отличный коллектив, тренерский штаб, который умеет такие моменты сглаживать, и хорошая сыгранность. Уверен, мы быстро перестроимся к возобновлению чемпионата и для нас этот фактор не станет проблемой», — приводит слова Каборе официальный сайт «Динамо».

Матч 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.

Антон Шунин — лучший игрок «Динамо» в августе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020