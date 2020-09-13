Защитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Фиорентины»

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована «Фиорентина». Флорентийский клуб планирует заключить сделку до закрытия текущего трансферного окна в следующем месяце. «Фиорентина» готова удовлетворить запросы «Барселоны» и заплатить за трансфер € 12 млн.
Фирпо перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Бетиса». Контракт испанского футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Фирпо принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Барселона» заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Реал».
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