«Реал» планирует провести с Азаром психологическую работу

Мадридский «Реал» планирует провести психологические беседы с полузащитником команды Эденом Азаром, сообщает OK Diario.

По информации источника, главный тренер Зинедин Зидан и его помощники будут проводить работу с хавбеком, чтобы избавить его от страха вновь получить травму. В минувшем сезоне Азар провёл на поле 16 матчей в Ла Лиге, стал автором одного забитого мяча и отдал шесть результативных передач. Эден получил ряд травм и не смог в полной мере оправдать ожидания мадридцев, поэтому в клубе намерены серьёзно поработать с психологией игрока.

«Реал» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Испании. В чемпионате «сливочным» предстоит на выезде сыграть с «Реал Сосьедад». Матч запланирован на 20 сентября. Сообщается, что Азар, скорее всего, матч пропустит.