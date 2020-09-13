«Реал» планирует провести с Азаром психологическую работу

Мадридский «Реал» планирует провести психологические беседы с полузащитником команды Эденом Азаром, сообщает OK Diario.
По информации источника, главный тренер Зинедин Зидан и его помощники будут проводить работу с хавбеком, чтобы избавить его от страха вновь получить травму. В минувшем сезоне Азар провёл на поле 16 матчей в Ла Лиге, стал автором одного забитого мяча и отдал шесть результативных передач. Эден получил ряд травм и не смог в полной мере оправдать ожидания мадридцев, поэтому в клубе намерены серьёзно поработать с психологией игрока.
«Реал» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Испании. В чемпионате «сливочным» предстоит на выезде сыграть с «Реал Сосьедад». Матч запланирован на 20 сентября. Сообщается, что Азар, скорее всего, матч пропустит.
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