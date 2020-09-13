Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд извинился за употребление веселящего газа

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд признался в употреблении веселящего газа.



Напомним, появилось видео, как форвард вдыхает оксид азота из воздушного шара. При вдыхании чистого оксида азота у человека быстро развиваются состояние опьянения и сонливость.



«Теперь я осведомлён о рисках для здоровья, связанных с этой практикой, и согласен, что даже желание попробовать его — большая ошибка с моей стороны. Настоятельно призываю других не следовать моему примеру.



В 18 лет я по-прежнему учусь. На этой неделе узнал, что меня будут оценивать по более высоким стандартам, потому что я футболист. Должен уважать это в будущем. Полон решимости отплатить за веру в меня, проявленную тренерами», — приводит слова Гринвуда Sкy Sports.

Форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда уличили в использовании веселящего газа