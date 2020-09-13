Хёнесс: больше всего «Бавария» хочет сохранить Алабу, но его агент — жадная пиранья

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал переговоры о новом контракте с защитником Давидом Алабой.
«Его агент — жадная пиранья. На самом деле, всё дело в деньгах. Алаба уже играет за лучший в мире клуб, куда ему ещё идти. Больше всего хотим сохранить Давида, но из-за Пини Захави результата пока нет. В любом случае, Давид сам должен принять решение», — приводит слова Хёнесса Sport1.de.
Сообщалось, что Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере € 25 млн за сезон. В «Баварии» сообщили, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.
Нынешний контракт Алабы рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 65 млн. Сообщалось, что в услугах австрийского футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
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