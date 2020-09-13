Жозе Моуринью: мои принципы не изменились. Ненавижу проигрывать

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о любви к работе.



«Конечно, сейчас у меня другой цвет волос и появились морщины. Но я тот же парень, с теми же принципами. Во мне кипит всё та же страсть, и ничто не изменилось. Мои принципы те же, ведь они заложены в ДНК. Конечно, с точки зрения тренерской работы произошла эволюция. Футбол меняется, меняются команды и игроки.

Мне нравится всё, что связано с работой. Единственное, что ненавижу, — это проигрывать. Но отлично знаю, что это часть работы. Не вижу себя в какой-либо другой профессии. Мне нравятся и проблемы, и трудности, которые присутствуют в нашей работе. Моя задача — быть счастливым", — приводит слова Моуринью Sky Sports.