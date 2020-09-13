Главный тренер «Химок» Гунько может быть отправлен в отставку в ближайший вторник

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что во вторник, 15 сентября, будет собрание, на котором решится дальнейшая судьба главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько.

«Информация, что мы приняли решение об увольнении тренера и смене руководства, — вброс и неправда. Во вторник у нас будет собрание, на котором мы выслушаем тренерский штаб. Нас крайне не устраивают результаты команды. После собрания примем решение о продолжении сотрудничества с главным тренером команды или о прекращении. На данный момент решения нет», — цитирует Терюшкова Sport24.

В семи матчах Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали три очка и находятся на предпоследнем, 15-м месте. Лидер чемпионата — «Сочи» (15).