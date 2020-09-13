«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Зорин, Рауш, Грулёв, Школик, Захарян, Моро, Игбун.
«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Деспотович.
Запасные: Иван Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Йевтич, Игнатьев, Косарев.
Московское «Динамо» набрало 11 очков в 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (8) — на 11-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).
- 13 сентября 2020
-
15:24
-
15:14
-
15:03
-
14:51
-
14:42
-
14:36
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:02
-
13:54
-
13:40
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:06
-
12:53
-
12:39
-
12:34
-
12:28
-
12:12
-
11:53
-
11:44
-
11:32
-
11:26
-
11:11
-
11:04
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:32
-
10:22
-
10:16