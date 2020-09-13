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«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Зорин, Рауш, Грулёв, Школик, Захарян, Моро, Игбун.

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Иван Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Йевтич, Игнатьев, Косарев.

Московское «Динамо» набрало 11 очков в 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (8) — на 11-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).

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