Дзаньоло успешно перенёс операцию на крестообразной связке колена
Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло, который получил серьёзную травму во время матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (1:0), успешно перенёс операцию, сообщает официальный сайт клуба.
Операция проходила в городе Иннсбруке (Австрия). Футболист пробудет в клинике три-четыре дня.
Напомним, футболист покинул поле в первом тайме матча Лиги наций, вместо него на поле вышел форвард Мойзе Кин. Это вторая серьёзная травма игрока в этом году. Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с туринским «Ювентусом» (1:2) Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Итальянец вернулся к тренировкам в июле.
Мама Дзаньоло: Николо был так расстроен из-за новой травмы, что хотел бросить футбол
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