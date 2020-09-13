«Спартак»: без наших болельщиков на Песчаной будет ещё тише, чем обычно

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на заявление представителей ЦСКА, согласно которому болельщикам красно-белых не будет выделен сектор на стадионе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

О возможности выделения мест для болельщиков «Спартака» сказал глава департамента по коммуникациям Антон Фетисов.

«Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет ещё тише, чем обычно», — написала пресс-служба «Спартака» в "Твиттере".

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» (10) — на 5-м месте.