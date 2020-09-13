Агент: Сейду Думбия хочет вернуться в Россию, но все клубы ответили, что он слишком стар

Адриан Дюран, агент бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, отметил, что его клиент хотел бы вернуться в Россию. Напомним, Сейду на данный момент 32 года.

«Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ и уверен, что он может там играть. Но даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения. Если один из российских клубов проснётся, есть шанс, что Россия будет для него приоритетом. Он влюблён в Москву. Тем не менее у нас уже есть предложения из Италии, Испании и Турции», — приводит слова агента Sport24.

За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара в 38 матчах забил 9 мячей.