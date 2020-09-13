Голкипер Медведев примет участие в матче РПЛ впервые с мая 2017 года

Вратарь «Рубина» Никита Медведев выйдет в стартовом составе команды на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Это первое появление голкипера в матче чемпионата России с 21 мая 2017 года. Медведев тогда выступал за «Ростов» и провёл матч с «Оренбургом». Пресс-служба казанского клуба сообщила, что у основного вратаря команды Юрия Дюпина простуда.

25-летний голкипер пришёл в «Рубин» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2021/2022. Никита выступает за «Рубин» под первым номером. 14 августа он разорвал соглашение с «Локомотивом».

Напомним, Медведеву принадлежит рекорд Российской Премьер-Лиги. Защищая ворота «Ростова», он не пропускал на протяжении 989 минут.