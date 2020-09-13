Экс-хавбек «Спартака» Фернандо обратился к болельщикам перед дерби с ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение бывшего полузащитника команды Лукаса Фернандо к болельщикам красно-белых в преддверии дерби в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Ныне футболист выступает в китайском «Бэйцзин Гоань».

«Привет всем болельщикам „Спартака“! Знаю, что скоро команде предстоит сыграть важнейшее дерби с ЦСКА. Хочу пожелать удачи „Спартаку“. Я несколько раз играл в таких матчах, поэтому знаю их важность. Даже гол получилось забить в одном из матчей.

Хотел бы поделиться положительной энергией со всеми болельщиками «Спартака» и сказать, что о времени, проведённом в клубе, у меня остались прекрасные воспоминания. Осталось и много друзей, с которыми поддерживаем отношения.

Можете быть уверены, где бы я ни оказался, всегда буду болеть за «Спартак», как и вся моя семья. Всех обнимаю, удачи в дерби с ЦСКА. Вперёд, «Спартак», — сказал Фернандо в ролике, опубликованном в «твиттере» клуба.