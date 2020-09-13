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Д. Комбаров — о пропуске ЧМ-2018: с тех пор ни разу не разговаривал с Черчесовым

Д. Комбаров — о пропуске ЧМ-2018: с тех пор ни разу не разговаривал с Черчесовым
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров признался, что переживал, когда не получил вызов в сборную России на чемпионат мира 2018 года.

«Пропуск чемпионата мира 2018 года? Нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить. Я с ним с тех самых пор ни разу не разговаривал. У меня были не лучшие показатели тестов? Такой версии не слышал. Действительно, было бы интересно узнать истинную причину, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно.

Когда учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить, — выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан. Конечно, переживал, что не вызвали", — приводит слова Комбарова «RT на русском».

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