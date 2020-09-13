ЦСКА — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 13 сентября, состоится матч ЦСКА – «Спартак». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).



Московский «Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (10) — на 5-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.