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Пирло: «Ювентусу» нужен форвард как можно скорее

Пирло: «Ювентусу» нужен форвард как можно скорее
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги товарищеского матча с «Новарой» (5:0).

«Пробуем разные варианты. В первом тайме играли с четырьмя защитниками, потом перестроились на три. В команде должен быть энтузиазм, ребята привыкают к новому виду работы, веселятся.

Мне нужен форвард как можно скорее, но трансферное окно длинное. У нас есть время до начала октября.

Надежда, что часть болельщиков всё-таки будет допущена на стадионы, есть. Они нужны нам, как и всему итальянскому и европейскому футболу.

Роналду? Он в порядке, хорошо двигается. Показал это и сегодня, и в матчах за сборную", — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Счёт в матче с «Новарой» на 20-й минуте открыл форвард Криштиану Роналду. Во втором тайме, на 56-й и 66-й минутах, поочередно забили полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Марко Пьяца соответственно. В дополнительное время дубль на счету форварда Маноло Портановы.

«Ювентус» разгромил «Новару» в первом матче под руководством Пирло. Роналду открыл счёт
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