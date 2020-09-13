«Ротор» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 13 сентября, состоится матч «Ротор» – «Краснодар». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Денис Березнов. Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Краснодар» набрал 8 очков в 6 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (2) — на последнем, 16-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.