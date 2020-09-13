«Спартак» предложил контракт экс-игроку «Интера» Скелотто

Московский «Спартак» намерен подписать контракт с защитником Эсекьелем Скелотто, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Спартак» сделал предложение аргентинцу, но на него также претендует «Бешикташ». В приоритете у Скелотто, который пребывает в статусе свободного агента, возвращение в Серию A.

Последним клубом 31-летнего Скелотто был «Брайтон энд Хоув Альбион», который он покинул в августе. В прошлом сезоне защитник провёл за «Брайтон» 9 матчей, результативными действиями не отметился.

Аргентинский футболист также выступал за «Кьево», «Спортинг», «Интер», «Сассуло», «Аталанту», «Парму», «Катанью», «Чезену» и аргентинский «Банфилд», который был его первым клубом. В активе Скелотто есть один матч за сборную Италии.