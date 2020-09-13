«Спартак» предложил контракт экс-игроку «Интера» Скелотто
Московский «Спартак» намерен подписать контракт с защитником Эсекьелем Скелотто, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Спартак» сделал предложение аргентинцу, но на него также претендует «Бешикташ». В приоритете у Скелотто, который пребывает в статусе свободного агента, возвращение в Серию A.
Последним клубом 31-летнего Скелотто был «Брайтон энд Хоув Альбион», который он покинул в августе. В прошлом сезоне защитник провёл за «Брайтон» 9 матчей, результативными действиями не отметился.
Аргентинский футболист также выступал за «Кьево», «Спортинг», «Интер», «Сассуло», «Аталанту», «Парму», «Катанью», «Чезену» и аргентинский «Банфилд», который был его первым клубом. В активе Скелотто есть один матч за сборную Италии.
- 13 сентября 2020
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