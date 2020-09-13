Кокорин начнёт матч ЦСКА — «Спартак» на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, восстановившийся от травмы, начнёт матч на скамейке запасных.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров. Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Спартак».



Московский «Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (10) — на 5-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).