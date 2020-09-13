Андрей Соломатин: в дерби жду только одного — победы ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 7-го тура между «армейцами» и «Спартаком».
«Дерби — особый день, иногда в таких матчах качество футбола отходит на второй план. Сегодня я жду только одного — победы ЦСКА. Но в такие дни нет явного фаворита, всё решают мелкие эпизоды. Главное — выигрывать борьбу, сыграть строго сзади и избежать ненужных ошибок.
Что касается Гайча, сейчас в команде огромная конкуренция. Нужно вкалывать, чтобы попасть в основной состав. То время, которое Адольфо провёл в команде, позволило ему набрать нужные кондиции. До перехода в ЦСКА он долго не выходил на поле. Надеюсь, что он выйдет либо в старте, либо на замену и использует то время, которое ему отвели на поле», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 13 сентября 2020
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