Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» отменён, сообщает пресс-служба РПЛ.



12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.



13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.



По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится.