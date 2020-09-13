Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» отменён, сообщает пресс-служба РПЛ.
12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.
13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.
По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится.
- 13 сентября 2020
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