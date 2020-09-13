Кечинов: «Спартак» можно будет назвать претендентом на чемпионство, если обыграет ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА.



«Сегодня нас ожидает интереснейшая игра с обилием моментов. Фаворита, как всегда, нет, не могу его представить в таком матче. Если бы не было перерыва на сборные, «Спартак» бы имел преимущество. Все победы, которые они добывали, заряжали их позитивными эмоциями. А вот из-за паузы порыв сбился.



Если «Спартак» сегодня обыграет ЦСКА, то его можно назвать претендентом на чемпионство. Количество и набор очков, уверенность, с которой играет команда, позволяют так говорить. Тот «Спартак», который мы видим сейчас, — работа тренера. Тедеско провёл полсезона, сейчас подготовил ребят, и они вообще выглядят по-другому. Как по игре, так и по эмоциям. У «Спартака» появилась солидность», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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