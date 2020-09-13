«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче с двумя пенальти
В матче 1-го тура чемпионата Англии «Лестер» разгромил «Вест Бромвич» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистировали ему судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 56-й минуте автором забитого мяча стал Тимоти Кастань, которому ассистировал Деннис Прает. На 74-й минуте преимущество гостей с пенальти увеличил Варди. Через 10 минут счёт до крупного довёл Варди, который вновь реализовал 11-метровый.
В следующем туре «Лестер Сити» на своём поле встретится с «Бёрнли». Матч состоится 20 сентября. «Вест Бромвич» в гостях сыграет с ливерпульским «Эвертоном» (19 сентября).
- 13 сентября 2020
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