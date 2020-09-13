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«Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

«Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Академия ФК „Краснодар“. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург), ему ассистировали судьи на линиях Сергей Ядров (Калининград) и Александр Чекалин (Воронеж).

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Эдуард Сперцян. На 11-й минуте гости сравняли счёт усилиями Ираклия Квеквескири. В середине тайма «Краснодар-2» вышел вперёд благодаря голу Леона Сабуа. На 42-й минуте третий гол забил Сперцян. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Сабуа. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Константин Базелюк.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
4 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Сперцян – 2'   1:1 Квеквескири – 9'   2:1 Сабуа – 23'   3:1 Сперцян – 42'   4:1 Сабуа – 53'   4:2 Базелюк – 60'
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