«Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Академия ФК „Краснодар“. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург), ему ассистировали судьи на линиях Сергей Ядров (Калининград) и Александр Чекалин (Воронеж).

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Эдуард Сперцян. На 11-й минуте гости сравняли счёт усилиями Ираклия Квеквескири. В середине тайма «Краснодар-2» вышел вперёд благодаря голу Леона Сабуа. На 42-й минуте третий гол забил Сперцян. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Сабуа. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Константин Базелюк.