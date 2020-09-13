Фанаты «Гронингена» устроили трогательный перформанс в честь возвращения Роббена

Болельщики «Гронингена» перед началом матча 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ вывесили баннер в честь полузащитника Арьена Роббена, сообщает Bleacher Report в «Твиттере».
«Добро пожаловать домой, Арьен», — говорится в тексте баннера. 36-летний футболист поблагодарил болельщиков аплодисментами.
Роббен забил гол в товарищеском матче с «Арминией», который прошёл 6 сентября, и завершился со счётом 1:1. Для футболиста этот мяч стал первым после возобновления карьеры.
Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако спустя год решил вернуться в футбол. После ухода из «Гронингена» хавбек защищал цвета ПСВ, «Челси» и мадридского «Реала», а больше всего времени – 10 лет – провёл в «Баварии», с которой завоевал 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов и восемь титулов чемпиона Германии.
- 13 сентября 2020
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