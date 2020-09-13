Кирилл Новиков: нет желания говорить про судейство в матче с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Нет желания говорить про судейство. Давайте лучше поговорим об игровых моментах. Комиссия разберётся, вынесет решение.

В моменте с пенальти игроки «Рубина» действовали хорошо. Позиционная ошибка игроков обороны. Если идём в подкат в штрафной, нужно на сто процентов быть уверенным, что мы этот мяч сыграем. Вполне можно было обойтись без подката, Ваня спокойно контролировал бы момент, если бы бежал", — сказал Новиков на пресс-конференции.

Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии. На 51-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён форвард «Динамо» Николай Комличенко, получивший предупреждение за три минуты до этого. В добавленное время судья уравнял составы, удалив Хван Ин Бёма. Спустя две минуты вторую жёлтую получил Сергей Паршивлюк.