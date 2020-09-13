Арьен Роббен получил травму в первом официальном матче после возобновления карьеры

Полузащитник «Гронинген» Арьен Роббен получил травму в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (0:1, идёт 2-й тайм).



36-летний хавбек получил повреждение на 30-й минуте и был вынужден попросить замену. Вместо него на поле вышел 18-летний словацкий нападающий Томаш Суслов.

Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако спустя год решил вернуться в футбол, подписав контракт с «Гронингеном» до лета 2021 года.

Футболист является воспитанником «Гронингена». После ухода из родного клуба хавбек защищал цвета ПСВ, «Челси» и мадридского «Реала», а больше всего времени – 10 лет – провёл в «Баварии», с которой завоевал 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов и восемь титулов чемпиона Германии.