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Фото: перформанс фанатов ЦСКА в матче со «Спартаком»

Фото: перформанс фанатов ЦСКА в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики ЦСКА вывесили большой баннер перед матчем 7-го тура РПЛ со «Спартаком», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На красно-синем баннере написано CSKA Moscow Ultras Culture («Культура ультрас московского ЦСКА»).

Фото: «Чемпионат»

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Спартак».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему ассистируют Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).

Московский «Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (10) — на 5-м месте. Лидером чемпионата является «Сочи» (15).

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