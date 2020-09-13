Арбитр Федотов: Карасёв правильно не удалил игрока ЦСКА за фол на Ларссоне

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде с фолом защитника ЦСКА Вадима Карпова на нападающем «Спартака» Джордане Ларссоне в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0, идёт 1-й тайм). Главный арбитр матча Сергей Карасёв показал «армейцу» жёлтую карточку.

«Карпова не надо было удалять за фол на Ларссоне, это жёлтая карточка. Джордан далеко отпустил мяч, это не фол последней надежды. Карасёв правильно не удалил игрока ЦСКА, если бы Джордан не отпустил мяч так далеко и следующим действием пробивал бы по воротам, то можно было показать красную, но ему ещё надо было догнать мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».