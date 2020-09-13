Дмитрий Градиленко — о работе в такси: в интернете много что пишут, но это фейк
Бывший генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко опроверг информацию о том, что он работает в службе такси.
«В интернете много что пишут, знаете, но это фейк. Просто комментариев нет, не хочу оправдываться, хочу обсуждать футбол», — приводит слова Градиленко Sport24.
Ранее сообщалось, что фотография Градиленко появилась в профиле одной из служб такси.
51-летний Градиленко в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Спартак», ЦСКА, «Ростсельмаш», «Торпедо» и «Локомотив» (Нижний Новгород). Летом 2019 года КДК РФС отстранил Градиленко от любой футбольной деятельности сроком на 1 год. По словам главы КДК Артура Григорьянца, Градиленко был наказан за оказание давление на экс-тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова.
Профиль Дмитрия Градиленко обнаружен в базе службы такси
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