Дмитрий Градиленко — о работе в такси: в интернете много что пишут, но это фейк

Бывший генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко опроверг информацию о том, что он работает в службе такси.

«В интернете много что пишут, знаете, но это фейк. Просто комментариев нет, не хочу оправдываться, хочу обсуждать футбол», — приводит слова Градиленко Sport24.

Ранее сообщалось, что фотография Градиленко появилась в профиле одной из служб такси.

51-летний Градиленко в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Спартак», ЦСКА, «Ростсельмаш», «Торпедо» и «Локомотив» (Нижний Новгород). Летом 2019 года КДК РФС отстранил Градиленко от любой футбольной деятельности сроком на 1 год. По словам главы КДК Артура Григорьянца, Градиленко был наказан за оказание давление на экс-тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова.