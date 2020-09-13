Слуцкий рассказал о использовании на поле в будущем Игнатьева и Деспотовича
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Динамо» (1:0) высказался о нападающих казанцев Джордже Деспотовиче и Иване Игнатьеве.
«Виду вариант с двумя форвардами впереди, но это тяжело делать, когда у тебя всего два нападающих в составе. Деспотович сейчас в хорошем состоянии, и на протяжении всей игры был важным игроком: на стандартных положениях, сохранял все мячи спиной.
Что касается Игнатьева, то не было возможности выпустить его, но мы всё равно на него серьёзно рассчитываем», —передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Рубин» обыграл «Динамо» благодаря голу с пенальти в матче с тремя удалениями
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