Слуцкий рассказал о использовании на поле в будущем Игнатьева и Деспотовича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Динамо» (1:0) высказался о нападающих казанцев Джордже Деспотовиче и Иване Игнатьеве.

«Виду вариант с двумя форвардами впереди, но это тяжело делать, когда у тебя всего два нападающих в составе. Деспотович сейчас в хорошем состоянии, и на протяжении всей игры был важным игроком: на стандартных положениях, сохранял все мячи спиной.



Что касается Игнатьева, то не было возможности выпустить его, но мы всё равно на него серьёзно рассчитываем», —передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.