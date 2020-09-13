«Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в домашнем матче АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» проиграл «Эвертону» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном, ассистировали судьи на линиях Ли Беттс и Питер Джеймс Киркап.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 55-й минуте Лука Динь выполнил подачу со штрафного, а Доминик Калверт-Льюин головой отправил мяч в ворота.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на выезде встретится с «Саутгемптоном». Матч состоится 20 сентября. «Эвертон» дома сыграет с «Вест Бромвич Альбионом» (19 сентября).

В прошлом сезоне «Тоттенхэм Хотспур» финишировал на 6-м месте в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Эвертон» закончил сезон на 12-м месте.