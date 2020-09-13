Кокорин дебютировал за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин вышел на поле в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, заменив Зелимхана Бакаева на 56-й минуте. Счёт — 1:2, идёт второй тайм.

Это первый матч форварда за красно-белых. Кокорин перешёл в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.