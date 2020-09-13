Овечкин и Кириленко присутствуют на матче ЦСКА — «Спартак»
Лучший снайпер НХЛ нынешнего сезона капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вместе с ним на встрече присутствует президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
- 13 сентября 2020
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
20:56
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:36
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:47
Партнерский контент