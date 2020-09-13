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Овечкин и Кириленко присутствуют на матче ЦСКА — «Спартак»

Овечкин и Кириленко присутствуют на матче ЦСКА — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Лучший снайпер НХЛ нынешнего сезона капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вместе с ним на встрече присутствует президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

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