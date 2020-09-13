Арбитр Федотов: Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод из матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1).

«Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую карточку. По 11-метровому на 30-й минуте у меня вопросов нет. Сначала контакта нет, но потом игрок «Рубина» делает движение вперёд, и Ордец поднимает ногу, после чего происходит контакт. Получается, Ордец не играл в мяч, а поднимал ногу, после чего был контакт. Это фол, тут вообще без вариантов. Нужно было ещё жёлтую показывать. Если бы не этот контакт, игрок «Рубина» спокойно бы выходил к воротам, поэтому Ордец сорвал перспективную атаку», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.