Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр Федотов: Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую

Арбитр Федотов: Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод из матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1).

«Ордец должен сказать спасибо судье, что тот не дал ему вторую жёлтую карточку. По 11-метровому на 30-й минуте у меня вопросов нет. Сначала контакта нет, но потом игрок «Рубина» делает движение вперёд, и Ордец поднимает ногу, после чего происходит контакт. Получается, Ордец не играл в мяч, а поднимал ногу, после чего был контакт. Это фол, тут вообще без вариантов. Нужно было ещё жёлтую показывать. Если бы не этот контакт, игрок «Рубина» спокойно бы выходил к воротам, поэтому Ордец сорвал перспективную атаку», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Новиков: пенальти не было, игрок «Рубина» сначала нырял
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020