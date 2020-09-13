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Болельщик пришёл с поросёнком на матч ЦСКА — «Спартак»

Болельщик пришёл с поросёнком на матч ЦСКА — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Один из болельщиков пришёл с поросёнком на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком» (2:1, идёт 2-й тайм).

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Первый гол в матче забил аргентинский нападающий красно-белых Эсекьель Понсе. На 30-й минуте счёт сравнял исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. В компенсированное время первого тайма «армейцев» вывел вперёд Никола Влашич. Марио Фернандес навесил с фланга, хорват принял мяч в штрафной, технично убрал Маслова и пробил точно под перекладину — мяч от рук Максименко влетел в сетку.

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