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Арбитр Федотов: вторая жёлтая карточка Комличенко – выдуманная

Арбитр Федотов: вторая жёлтая карточка Комличенко – выдуманная
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление нападающего московского «Динамо» Николая Комличенко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«Вторая жёлтая карточка Комличенко – выдуманная. Для первой жёлтой основания были – там нападающий выставлял локоть, а здесь была обыкновенная борьба, контакт был между спиной Комличенко и головой игрока «Рубина» – абсолютно спокойный момент. Такое у судьи видение единоборств.

Паршивлюку на 75-й минуте можно было давать карточку за симуляцию, она была бы второй. По той, которую он в итоге получил, у меня есть вопросы – насколько это фол на жёлтую? Я в этом не уверен», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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