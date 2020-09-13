Эджуке забил дебютный гол за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке забил дебютный гол за московскую команду в матче со «Спартаком» (3:1).

Новичок «армейцев» отличился на 2-й добавленной ко второму тайму минуте, забив гол с передачи Ивана Облякова.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. Эджуке забил третий гол «армейцев».



ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).