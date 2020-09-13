«Вашей трибуне не пришлось уходить первой». ЦСКА потроллил «Спартак» после дерби

Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» пошутила над «Спартаком» после матча 7-го тура РПЛ, в котором красно-синие одержали победу со счётом 3:1.

«Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет ещё тише, чем обычно», — написала пресс-служба «Спартака» в преддверии матча. «Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой», — ответили в аккаунте ЦСКА после встречи.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».



Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.