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Тедеско: стремились усилить атаку, выпустив Кокорина и Урунова

Тедеско: стремились усилить атаку, выпустив Кокорина и Урунова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выход на поле летних новичков команды полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«По поводу трансферов много было сказано. И я не тот тренер, который будет жаловаться или искать виноватых. Я доволен составом, который есть, верю в ребят. Причина выхода Урунова — не усталость Умярова. Мы просто хотели усилить атаку, он способен сыграть и в опорной зоне, и в позиции восьмёрки. Этим же был обусловлен
выход Кокорина и Соболева», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).

Тедеско: у ЦСКА было 5 моментов — они забили 3 гола. А мы из 7 моментов реализовали один
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