«Спартак» всё равно будет бороться за чемпионство». Мостовой – о матче с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал проигрыш «Спартака» в матче 7-го тура с ЦСКА (1:3).



«Для «Спартака» ничего не поменялось – они по-прежнему идут в лидерах. Разочарования от «Спартака» нет, матч получился отличным. ЦСКА в лице Влашича, Фернандеса и Акинфеева сделал разницу. Но заслуга остальных игроков тоже велика. Плюс Максименко пропустил два простых мяча, он ошибается, а Акинфеев спасает. Первый гол – его ошибка. Но разочарования нет, «Спартак» всё равно будет бороться за чемпионство, как и ЦСКА, «Краснодар», «Локо» и «Зенит», конечно. По составу «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места.



Момент с падением Айртона? Было видно, что Айртон нырнул, он прокинул мяч и искал контакт. Я даже удивился, как Карасёв хорошо разобрался в этом эпизоде. Все ждали, что «Спартак» сравняет. Замены Тедеско? Легко говорить после матча. Кокорин вышел, да, но люди наконец-то его увидели, он что, прятать его должен был?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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