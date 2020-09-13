Гончаренко: ЦСКА сражался за каждый сантиметр поля при поддержке наших прекрасных фанатов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).
«Очень-очень качественный матч получился. В нашем исполнении было два разных тайма. Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля с поддержкой наших великолепных болельщиков. В итоге не только отыгрались в первом тайме, но и вышли вперёд. Во втором перешли на игру быстрыми атаками и забили третий гол.
Мы немного изменили схему, расположение игроков на поле и прессинг. В результате стали больше сил сохранять к концу матча. Это важно, учитывая, что скоро еврокубки и более плотный график.
Стоял выбор: Васин или Карпов. У Васина было лёегкое недомогание, поэтому выпустили здорового Карпова. Риска особого не было — у него уже достаточно опыта», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 13 сентября 2020
-
23:01
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
22:06
-
22:04
-
22:04
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
20:56
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:36