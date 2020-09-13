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Гончаренко: ЦСКА сражался за каждый сантиметр поля при поддержке наших прекрасных фанатов

Гончаренко: ЦСКА сражался за каждый сантиметр поля при поддержке наших прекрасных фанатов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).

«Очень-очень качественный матч получился. В нашем исполнении было два разных тайма. Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля с поддержкой наших великолепных болельщиков. В итоге не только отыгрались в первом тайме, но и вышли вперёд. Во втором перешли на игру быстрыми атаками и забили третий гол.

Мы немного изменили схему, расположение игроков на поле и прессинг. В результате стали больше сил сохранять к концу матча. Это важно, учитывая, что скоро еврокубки и более плотный график.

Стоял выбор: Васин или Карпов. У Васина было лёегкое недомогание, поэтому выпустили здорового Карпова. Риска особого не было — у него уже достаточно опыта», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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