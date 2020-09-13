Гончаренко: если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что был бы рад видеть вратаря своей команды Игоря Акинфеева в сборной России.
«Я болею за несколько сборных. Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем. Но если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его ещё на таком высоком уровне», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
34-летний Акинфеев вызывался в сборную России с 2003 года. Всего голкипер провёл за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. Становился бронзовым призёром чемпионата Европы-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.
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