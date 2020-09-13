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Наяир Тикнизян: со «Спартаком» главное – результат, а качество игры уходит на второй план

Наяир Тикнизян: со «Спартаком» главное – результат, а качество игры уходит на второй план
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).

«Самое главное – результат, он на табло. Качество игры уходит на второй план. Сегодня на первый план вышли характер и самоотдача. После пропущенного мяча мы добавили в психологии и забили три.

Будет ли беда, если уедет Влашич? Если он уедет, будем играть без Влашича. Играл по Маслову, такая была и установка. «Спартак» играет в три защитника, я его прессинговал, и из-за этого мы могли иметь преимущество в обороне. Ключевой момент матча – наш второй гол, после него мы переломили исход матча, было видно, что «Спартак» подсел. Эджуке? Видна генетика, навыки, талант в плане дриблинга. Он отличается резкостью и работой с мячом, рад, что он забил", — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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