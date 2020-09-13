Арбитр Федотов: Айртон сам шёл в защитника ЦСКА, это не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА после падения в штрафной «армейцев» защитника «Спартака» Айртона Лукаса в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 3:1.

«Айртон первым наступал на ногу защитнику ЦСКА, уже потом он подгибал ноги. Карасёв правильно определил фол в пользу ЦСКА. Но за симуляцию карточку я бы не давал. А 11-метрового точно не было, Айртон сам шёл в защитника, это не пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.



ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).