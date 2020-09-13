Газизов — о трансферах: к нам относятся как к аборигенам, но постараемся изменить ситуацию

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением об отношении к российским клубам на трансферном рынке.



«Пока нас не будут уважать, будут относиться как к аборигенам… Будто нам можно сунуть что-то и мы купим… В России тоже профессионалы, мы знаем о футболе многое. Я не хочу, чтобы к нам относились подобным образом. Пока мы не изменим эту ситуацию, так и будет происходить. Сейчас надо терпеть и гнуть свою линию. Мы будем стараться это делать. Не могу сказать, что у нас это получится, но мы будем гнуть линию.



Мы ведём переговоры, значит, какие-то движения происходят. Пусть выскажутся коллеги на Западе, игроки, агенты игроков. Пусть скажут, как с ними разговаривать. Можно ли в России осуществить трансфер без наценки? Уверен, что можно. Я буду это делать. Получится или нет — не знаю. Но я буду стремиться действовать именно так», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Газизов — о трансферах: я не играю в FIFA, а профессионально отношусь к этим моментам